Wein unterm Rosinenbomber

Dahlem.

Im Alliierten-Museum, Clayallee 135, steht am Donnerstag, 13. Juli, von 19 bis 21 Uhr einen Feierabend-Führung auf dem Programm. In der Sonderausstellung „100 Objekte. Berlin im Kalten Krieg“ werden außergewöhnliche Exponate in 360-Grad-Ansichten präsentiert. Zu entdecken sind außerdem zusätzliche Stationen in der Dauerausstellung und auf dem Freigelände. Unter den Tragflächen des Luftbrückenflugzeugs besteht bei einem Glas Wein Gelegenheit zum Gespräch. Info:818 19 90 und www.alliiertenmuseum.de