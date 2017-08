Kino und mehr zum Ferienende: MondLichtFest findet zum 25. Mal statt

Friedrichshain. Seit fast einem Vierteljahrhundert ist der letzte Sonnabend in den Sommerferien für das MondLichtFest reserviert.

Die Veranstaltung, die am 2. September zum 25. Mal stattfindet, lädt Kinder ab sieben Jahren und natürlich auch Erwachsene zu Spiel, Spaß und Musik in das Freiluftkino im Volkspark Friedrichshain ein. Einschließlich der traditionellen Höhepunkte, nämlich der Feuershow sowie einer Filmvorführung nach Sonnenuntergang.Los geht es um 17 Uhr mit zahlreichen Kreativangeboten. Die Besucher können Boote bauen, Seilklettern, Sandbilder gestalten oder sich beim Seifenblasentheater ausprobieren, um nur einige Beispiele zu nennen. Ebenfalls wieder im Programm ist der alljährliche Hula-Hoop-Wettbewerb, wo es ebenso Preise zu gewinnen gibt wie beim Bommelmützen-Contest und natürlich bei der Jubiläumstombola.Auf der Bühne agieren Breakdancer, Rapper und Hip-Hopper, und wenn sich nach dem Feuerzauber der Vorhang für die Kinovorstellung öffnet, treffen wahrscheinlich nicht nur regelmäßige MondLicht-Besucher auf alte Bekannte. Denn gezeigt wird "Rico, Oskar und der Diebstahlstein", der letzte Teil der verfilmten Buchtrilogie von Andreas Steinhöfel über die beiden aufgeweckten Kreuzberger Detektive. Die ersten beiden Folgen liefen in den vergangenen zwei Jahren. Der Spürsinn von Rico und Oskar ist dieses Mal nicht im heimischen Graefekiez, sondern an der Ostsee gefragt. Als weiteres Highlight sind Überraschungsgäste aus dem Filmteam angekündigt, ebenso wie ein exklusiver Blick hinter die Kulissen.Das Fest endet um 22 Uhr. Der Eintritt kostet sechs Euro. Inhaber eines FamilienPasses erhalten gegen Abgabe des entsprechenden Bons auf Seite 93 eine Freikarte. Besitzer des aktuellen Super-Ferien-Passes bekommen 50 Prozent Ermäßigung. Ihr Rabattbon findet sich auf der Seite M15.Karten gibt es im Vorverkauf beim Kinderkinobüro des JugendKulturService in der Obentrautstraße 55, an allen CTM-Theaterkassen sowie im Onlineshop des Freiluftkinos. Außerdem am 2. September ab 16 Uhr an der Kinokasse.Der JugendKulturService ist auch der Veranstalter. Er hofft auf schönes Wetter und vor allem keinen Regen, denn natürlich steht und fällt die Besucherzahl mit der Witterung, was sich auch an den bisher 24 Festen zeigte. Bei Wasser von oben kamen manchmal weniger als 100 MondLicht-Fans. Gab es Sonnenschein und angenehme Temperaturen, waren es bis zu 3000.