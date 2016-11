Gibt es in Ihrem Kiez auch eine Neueröffnung? Dann können Sie uns per E-Mail informieren: leser@berliner-woche.de

Berlin: JOHN REED Club Berlin Gesundbrunnen |Neben dem Training ist die Musik das zentrale Element in dem neuen Fitnessclub der McFIT Global Group in Gesundbrunnen, "an dem inspirierende Designstile und Fitness Workout Sessions eine Clubatmosphäre schaffen".