Haselhorst.

Einbrecher haben in der Kleingartenanlage "Am Juliusturm" einen Mann niedergestochen und schwer verletzt liegen lassen. Laubenbesitzer entdeckten am Nachmittag des 8. November zunächst Einbruchsspuren und fanden dann das blutende Opfer. Der 31 Jahre alte Mann musste mit mehreren Stichverletzungen ins Krankenhaus. Mittlerweile ist er außer Lebensgefahr. Jetzt ermittelt eine Mordkommission.