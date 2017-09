Malgruppe hat noch Plätze frei

Berlin: Gemeinwesenverein Haselhorst |

Haselhorst.

Die Malgruppe des Gemeinwesenvereins Haselhorst hat noch Plätze frei. Die Hobbykünstler treffen sich mittwochs von 14 bis 17 Uhr. Jede Technik ist willkommen, egal, ob Aquarell, Öl, Kreide oder Technik, Großformat oder Postkartengröße. Sitz der „Malschule“ ist am Burscheider Weg 21. Der Gemeinwesenverein bietet außerdem fortlaufend Computerkurse für Senioren und Einsteiger an. Die nächsten beginnen am 25. September und laufen über zehn Wochen. Einsteiger zahlen 63, Fortgeschrittene 84 Euro. Anmeldung:

35 40 28 89. Die Kurse finden im Treffpunkt Pulvermühle, Romy-Schneider-Straße 6, statt.