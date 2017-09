KiK

Berlin: KiK | KiK, Prenzlauer Promenade 43, 13089 Berlin, Mo-Fr 9-19 Uhr, Sa bis 16 Uhr



Familien, Mütter, Sparfüchse und Schnäppchenjäger finden ab dem 21. September bei KiK in Heinersdorf eine große Auswahl an Damen-, Herren-, Kinder- und Babykleidung sowie Wäsche- und Strumpfartikeln zu kleinen Preisen. Weiterhin bietet KiK ein breites Sortiment an Geschenk- und Trendartikeln, Schreib- und Spielwaren sowie Heimtextilien an.

Gibt es in Ihrem Kiez auch eine Neueröffnung? Dann können Sie uns per E-Mail informieren: leser@berliner-woche.de.

