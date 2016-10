Freude, wenn Post im Briefkasten ist und dazu noch vor 15 Uhr

Seitdem wir hier wohnen, gibt es Probleme mit der Briefzustellung. Grundsätzlich kommt die Post erst meist nach 15.30 Uhr, samstags manchmal noch später. Außerdem bleibt unser Briefkasten ca. 14 Tage leer, anschließend quillt der Briefkasten an einem Tag über. Man könnte meinen, dass die Postfrau nicht täglich jeden Nachbarn in der Straße mit Briefen beliefert! Wenn die Postfrau Urlaub hat oder krank ist, haben wir plötzich regelmäßig Post im Briefkasten und auch bis spätestens 14 Uhr! Bei wichtigen Sachen (Ärzten und Firmen) haben wir nun schon mitgeteilt, dass sie uns Rechnungen ect. per E-Mail zuschicken sollen, da uns sonst die Post vermutlich nicht erreicht. Des Öfteren hatten wir auch schon falsche Post in unserem Briefkasten (anderer Name, andere Straße, nur die gleiche Hausnummer). Nachweislich ist auch schon Post an uns weggekommen! Beschwerden bei der Deutschen Post bleiben immer erfolglos.

Gefällt mir

0