Wildkräuter- Workshop "Johannistag spezial", Sa 24.06.17, 13:00 - 16:00

Heute haben wir das Glück, dass der Johannistag auf einen Samstag trifft und wir ihn alter Tradition folgend nutzen können. Der Johannistag ist seit alten Zeiten ein wichtiger Tag.



An diesem Tag endet nicht nur die Spargelsaison, er gilt auch als ideal um z.B. Walnüsse für die Herstellung von "schwarzen Nüssen" zu ernten. Ganz wichtig natürlich auch das Johanniskraut, es wird bevorzugt am Johannistag für das altbewährte Rotöl gesammelt.



Wir nehmen uns Zeit, der Workshop wird ca. 3 Stunden dauern. Wir setzen einen Spitzwegerich-Erdkammer-Sirup an. Wenn die Natur mitspielt, werden wir ein aromatisches Lindenblüten-Wasser destillieren und jede/r wird ein Fläschchen mit nach Hause nehmen.



Es gibt viel interessantes rund um den Johannistag zu erfahren und zu probieren.



Bitte melden Sie sich per Mail gaertnerin(at)essbarer-garten-kladow.de oder Telefon 0179 9770 146 an. Kosten: 33,- pro Person