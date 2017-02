Workshop "Wilde grüne Smoothies"

Ganz besonders jetzt, nach einem Winter ohne Grünes aus der Natur, können wir spüren, wie energiegelanden die jungen Wildkräuter sind und wie gut sie uns tun.



Ein Workshop, der viele Fragen rund um grüne Smoothies beantwortet und zudem Lust darauf macht, diese köstlichen Getränke öfter zuzubereiten.



٠ Warum sind grüne Smoothies so gesund?

٠ Was kann ich alles hinein tun?

٠ Welche Wildkräuter passen gut in grüne Smoothies?

٠ Kann ich grüne Smoothies gezielt bei

gesundheitlichen Beschwerden einsetzen?

٠ Wie lange kann ich einen grünen Smoothie aufbewahren?

٠ Welchen Mixer brauche ich?

Nachdem wir uns auf unterhaltsame Weise mit diesen und anderen Fragen und interessanten Informationen rund um grüne Smoothies befasst haben, gehen wir in die Praxis, sammeln gemeinsam einige der Zutaten und bereiten dann verschiedene Varianten von süß, herzhaft bis exotisch, alle angereichert mit potenten wilden Kräutern, gemeinsam zu. Auch wenn Sie schon Erfahrungen mit grünen Smoothies gesammelt haben, werden Sie wahrscheinlich überrascht sein, wie fix das geht und wie toll so ein grüner Smoothie schmeckt.



Bitte melden Sie sich per Mail gaertnerin(at)essbarer-garten-kladow.de oder Telefon 0179 9770 146 an. Kosten: 25,- pro Person