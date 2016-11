Lankwitz.

Am Wochenende, 12. und 13. November, machten zwei Handball-Teams des BVC-Preussen ihren Einzug in die nächste HVB-Pokalrunde klar. Die 1. Frauen des BFC Preussen, amtierende Berliner Pokalmeister, traten in der 4. Runde gegen den BVB 49 aus Lichtenberg an und setzten sich deutlich 30:20 durch. Auch die 1. Männer der Lankwitzer Adler sind eine Runde weiter. Sie deklassierten den Traditionsverein TSV Marienfelde mit 38:7.