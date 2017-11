Weihnachtsmarkt "Die Welt Zuhause in Karlshorst"

Am 09. und 10. Dezember findet ein Weihnachtsmarkt der besonderen Art statt. Unter dem Motto: „Die Welt zuhause in Karlshorst“ erwarten Sie kulinarische Spezialitäten aus aller Welt und ein farbenfrohes interkulturelles Programm. Erneut setzen Besucher*innen, Künstler*innen und Nachbar*innen ein Zeichen für ein weltoffenes Karlshorst und bringen einander die verschiedensten Kulturen aus ihrer Nachbarschaft in weihnachtlicher Atmosphäre näher.

Auf dem Johannes-Fest-Platz erwarten Sie Leckereien aus aller Welt, ein buntes Bühnenprogramm, Kinderkarussell und Bogenschießen, weihnachtliche Verkaufsstände, festliche Live-Musik und vieles mehr.

Im Kulturhaus Karlshorst unterhalten wir Sie mit vielen interkulturellen Aktionen wie Inklusionstheater, Bauchtanz, einer großen Bastelweltreise für Kinder, Pfefferkuchenhausbau, Kinderschminken, Trommel-Workshop, Märchenstunde und weiteren Überraschungen. Öffnungszeiten: Samstag von 13-22 Uhr und Sonntag von 13-18 Uhr.