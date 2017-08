Drei Mega Feuerwerke im Strandbad Lübars

Lübars. Bereits zum 7. Mal ist am 19. August die PyroTalia im Strandbad Lübars. Lassen Sie sich von drei Feuerwerken der Superlative verzaubern.

Freikarten zu gewinnen

Das Strandbad Lübars lockt immer wieder mit zahlreichen und attraktiven Veranstaltungen seine Besucher an. Neben vielen anderen Veranstaltungen wir z. B. "Rock Meets Classic" and The John Memorial Orchetra am 2. September steigt nun erst einmal die PyroTalia.Drei Feuerwerke mit drei verschiedenen Musikrichtungen werden in den Abendhimmel geschossen. Natürlich gibt es wie immer eine große Showbühne mit einer Liveband. Dieses Jahr begleitet uns die Band "Die Klienten" durch den Abend.Das Strandbad Lübars verlost 10 x 2 Freikarten für die PyroTalia am 19. August. Und so können Sie gewinnen: Schreiben sie eine E-Mail an info@strandbad-luebars.de mit Ihrem Namen und Adresse und dem Stichwort "PyroTalia". Unter allen E-Mails verlost der Veranstalter 10 x 2 Freikarten. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.Wer dieses Mal leider kein Glück hatte, kann gerne Tickets für die PyroTalia im Shop unter www.super-ticket.de bestellen.PyroTalia am 19. August. Einlass ist ab 18 Uhr. Beginn 19 Uhr.Strandbad Lübars, Am Freibad 9, 13469 Berlin. Wir empfehlen allen Gästen mit öffentlichen Verkehrmittel anzureisen, da nur eine geringe Anzahl an Parkplätzen zur Verfügung stehen. Bus 222 vom U-Bahn Tegel oder S-Bahn Waidmannslust. Sie fahren mit dem Bus 222 bis Haltestelle (Am Vierrutenberg), danach 4 Minuten zu Fuß.