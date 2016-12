Begegnung mit Büchern

Berlin: Bezirkszentrlbibliothek Mark Twain |

Marzahn. „Schwebende Bücher“ heißt es am Mittwoch, 21. Dezember, um 18 Uhr in der Bezirkszentralbibliothek „Mark Twain“. Mitarbeiter der Bibliothek stellten Besuchern Bücher vor, erzählen von Begegnungen mit Texten und Informationen in den unterschiedlichsten Medien. Es wird gelobt und empfohlen, was gefiel, und kritisiert, was als kritikwürdig angesehen wird. Der Eintritt ist frei. hari