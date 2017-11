Blueskonzert in der Bibliothek

Marzahn.

„Rockin‘ the library“ heißt es am Freitag, 10. November, um 20 Uhr in der Bezirkszentralbibliothek Mark Twain, Marzahner Promenade 55. Es singt und spielt der Sänger und Songschreiber Robert Lee Fardoe. Der gebürtige Waliser lebt seit 2006 in Berlin. Er berührt sein Publikum mit seiner weichen Stimme und einem Mix aus melancholischen und euphorischen Blues-, Seemanns- und Tanz-Pop-Songs. Der Eintritt ist frei. Anmeldung erbeten auf www.berlin.de/bibliotheken-mh oder unter54 70 41 42.