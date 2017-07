Berlin: Freizeitforum Marzahn |

Marzahn. Die Chorgemeinschaft „Die Wartenberger“ und der Ökumenische Chor Mahlsdorf bringen am Sonntag, 16. Juli, im Freizeitforum, Marzahner Promenade 55, den Liederzyklus „Carmina Burana“ von Carl Orff zu Gehör. Als Einstimmung gibt es das Orchesterstück „Boléro“ von Maurice Ravel zu hören. Das Konzert im Arndt-Bause-Saal beginnt um 16 Uhr. Eintritt 15 Euro. Karten gibt es unter 54270 91 oder per E-Mail an ticket@freizeitforum-marzahn.de.