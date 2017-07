Marzahn.

Im Rahmen des Kinder-Hof-Sommers im Freizeitforum, Marzahner Promenade 55, treten am Mittwoch, 2. August, um 10 Uhr Nine Mond und Professor Knolle mit ihrem „Farbenbunten Sommerspaß“ auf. In die Geschichte um die schönste Farbe weben sie einen bunten Teppich von Mit-Mach-Liedern für Kinder im Alter von drei bis acht Jahren. Eintritt drei Euro. Kartenreservierung nur per Fax an 542 93 31 oder per E-Mail an ticket@freizeitforum-marzahn.de