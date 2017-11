Hajo Freisals neuester Fall

Berlin: Stadtteilbibliothek "Heinrich von Kleist" |

Marzahn. Autor Bernd Mannhardt liest in der Heinrich-von-Kleist-Bibliothek, Havemannstraße 17 B, am Mittwoch, 15. November, um 18 Uhr aus seinem Krimi „Giftzwerg“. Der Band ist in diesem Jahr beim Krimi-Verlag-Berlin erschienen. Der übergewichtige Kriminalhauptkommissar Kriminalhauptkommissar Hajo Freisal ermittelt im Fall des Mordes an einem Kleingärtner. Beinahe jeder im Kleingartenverein hätte ein Motiv gehabt, den überall verhassten »Giftzwerg« umzubringen. Der 1961 geborene Autor veröffentlichte bislang neben kriminalistischen Kurzgeschichten auch Rezensionen, Features und Kurzhörspiele. Er ist Mitglied in der Autorengruppe „Das Syndikat“. Die Lesung findet im Rahmen des achten Berliner Krimimarathons statt. Der Eintritt ist frei. Anmeldung erbeten unter 933 93 80. hari