Bald ist es wieder soweit: Das erste "Little Hot Jazz Festival" des Jahres geht über die Bühne des KulturGutes!



Es präsentieren sich die folgenden Bands:



Call of New Orleans



Louisiana Hot Jazz Company



Old Castle Jazzband Köpenick



Projektband Jazz der Musikschule Paul Hindemith Neukölln



Moderation: Peter Bayerer, Eintritt 10 Euro, Einlass ab 16:00Uhr, Kartenreservierung und -verkauf im KulturGut Alt-Marzahn (Geöffnet Mo-Fr 08:00-15:00Uhr; Tel: 030 56 29 42 86; Email: winkelmann@agrar-boerse-ev.de).