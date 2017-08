Märchenzauber im Hof des FFM

Marzahn.

Das Musiktheater Nobel-Popel sorgt beim Kinder-Hof-Sommer im Freizeitforum, Marzahner Promenade 55, am Mittwoch, 9. August, um 10 Uhr für Wirbel. Das Publikum ist bei „Ein verwirbelter Märchenzauber“ zum Mitmachen aufgefordert. Mit dabei sind die Hexe „Hilde, die Wilde“, der Räuber „Mops-den-Klops“ und einer gewisser O.Hase. Die Veranstaltung ist für Kinder im Alter von drei bis acht Jahren geeignet. Der Eintritt kostet drei Euro pro Person. Erzieher, die Gruppen begleiten, zahlen nichts. Gruppen-Reservierungen erbeten per Fax 542 93 31 oder per E-Mail an ticket@freizeitforum-marzahn.de erbeten.