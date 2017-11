Marzahn.

Eine Modellbahnbörse findet am Sonntag, 12. November, von 10 bis 14 Uhr im Foyer des Freizeitforums, Marzahner Promenade 55, statt. Modelleisenbahnen und Zubehör aller Hersteller, Autos und sogar Figuren aus Überraschungseiern sind im Angebot. Es kann gestöbert und gefachsimpelt, gekauft und getauscht werden. Der Eintrittspreis beträgt drei Euro. Kartenreservierung unter542 70 91 und per E-Mail an ticket@freizeitforum-marzahn.de