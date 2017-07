Unterhaltsames Vollplayback

Berlin: Bezirkszentrlbibliothek Mark Twain |

Marzahn. Alf Ator, Mitbegründer und Songschreiber der Band „Knorkator“ tritt am Freitag, 7. Juli, um 20 Uhr, in der Bezirkszentralbibliothek „Mark Twain“, Marzahner Promenade 52-54, auf. Ator hat ein neues Unterhaltungsformat entwickelt. An dem Abend wird er mit dem Publikum Musik und Sketche zu einer vorprogrammierten Playback-Show inszenieren. Dabei wechselt er in atemberaubender Geschwindigkeit zwischen Musik, Zauberei, Lyrik, Drama und Comic. Der Eintritt zur Show ist frei, um eine Spende für den Förderverein der Stadtbibliothek Marzahn-Hellersdorf wird am Ausgang gebeten. Anmeldung unter 54 70 41 42. hari