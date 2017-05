Vortrag zur Musikgeschichte

Marzahn.

Der finnischen und tschechischen Sinfonik im 19. und 20. Jahrhundert ist der nächste Vortrag in der Reihe Marzahner Konzertgespräche gewidmet. Steffen Georgi, Dramaturg und Programmheftautor des Rundfunk-Sinfonieorchesters Berlin, stellt die Komponisten Jean Sibelius und Leos Janacek vor. Der Vortrag in der Bezirkszentralbibliothek „Mark Twain“, Marzahner Promenade 52-54, findet am Mittwoch, 17. Mai, um 19 Uhr statt. Anmeldung erbeten unter54 70 41 42 oder auf www.berlin.de/bibliotheken-mh gebeten.