Achard-Schule erneut Thema

Marzahn.

Die Bezirksverordnetenversammlung (BVV) beschäftigt sich auf der nächsten Sitzung am Donnerstag, 29. September, mit den Vorgängen um die Entscheidung zur Schließung der Franz-Carl-Achard-Grundschule im September vergangenen Jahres. Weitere Themen sind unter anderem die Frauensporthalle und die Haushaltsrechnungen der Jahre 2014 sowie 2015. Am Anfang der Sitzung erinnert die BVV in einer Feierstunde an die ersten freien Kommunalwahlen in Berlin nach dem Zweiten Weltkrieg im Oktober 1946. Es ist die letzte Sitzung der BVV in alter Zusammensetzung. Die Sitzung im Arndt-Bause-Saal des Freizeitforums, Marzahner Promenade 55, beginnt um 17 Uhr. Sie lässt sich auch live im Internet unter mh.demokratielive.org verfolgen.