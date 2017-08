Berlin: Bürgerhaus Südspitze |

Marzahn. Der Verein „Ball“ lädt am 2. September von 14 bis 20 Uhr in den Garten des Bürgerhauses „Südspitze“, Marchwitzastraße 24-26, zu einer Feier anlässlich von 40 Jahren Marzahn-Süd ein. Im Garten treten Artisten vom Kinderzirkus Cabuwazi auf und als Stargast der Schlagersänger Michael Hansen. Es gibt Showtanz, Musik zum Tanzen und Spiele. Der Feier geht um 13 Uhr ein Festakt am Denkmal für die Erbauer Marzahns am Haus Allee der Kosmonauten 68 voraus. hari