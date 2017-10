Ideen zum Leben im Quartier

Marzahn.

Das Quartiersmanagement Mehrower Allee lädt am Dienstag, 17. Oktober, um 17 Uhr zur Ideen- und Projektwerkstatt in das Tagore-Gymnasium, Sella-Hasse-Straße 25, ein. Es soll einen Gedankenaustausch über die Situation im Viertel und die weitere Entwicklung des Quartiersmanagementgebietes zwischen Bewohnern und Vertretern der Bezirksverwaltung geben. Die Veranstaltung findet im Mehrzweckraum des Erdgeschosses des Gymnasiums statt. Mehr Infos auf www.mehrower-allee.de . Kontakt zum Quartiersmanagement unter30 64 16 44 und per E-Mail an mehrower-allee@weeberpartner.de