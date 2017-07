Probleme von Angehörigen

Marzahn.

Angehörige von psychisch kranken Menschen treffen sich am Montag, 7. August, von 17 bis 18.30 Uhr in der Selbsthilfe-, Kontakt- und Beratungsstelle, Alt- Marzahn 59 a. Die Angehörigen können sich über Probleme und Schwierigkeiten beim Umgang mit solchen Erkrankungen austauschen und Mut sowie Kraft schöpfen. Es wird über Überforderung, Schuldgefühle und Verantwortung gesprochen. Die Treffen finden jeden ersten Montag im Monat im Raum 3 zur gleichen Uhrzeit statt. Mehr Informationen und Kontakt unter542 51 03 oder per E-Mail an selbsthilfe@wuhletal.de