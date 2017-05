Marzahn.

Die Koordinierungsstelle Inklusion des Vereins Ball veranstaltet am Montag, 22. Mai, um 17-19 Uhr im Bürgerhaus Südspitze, Marchwitzastraße 24-26, einen Thementisch zur Patientenverfügung. Experten beraten und unterstützen bei der Formulierung von Dokumenten und deren Hinterlegung. Anmeldung per E-Mail an koordinierungsstelle.inklusion@ball-ev-berlin.de oder unter549 89 12 90.