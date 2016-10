Halle mit neuer Bewegungsfläche

Berlin: Freizeitforum Marzahn |

Marzahn. Das Bezirksamt veranstaltet am Sonntag, 23. Oktober, einen Frauensporttag in der Frauensporthalle im Freizeitforum, Marzahner Promenade 55. Dabei wird die neue 300 Quadratmeter große Bewegungs- und Fitnessfläche vorgestellt. Sie wurde seit dem vergangenen Jahr gebaut und ermöglicht weitere Kursangebote wie Gymnastik, Tanz, und später auch Rehasport. Los geht es am Frauensporrtag um 11 Uhr mit Grußworten von Bürgermeister Stefan Komoß und Frauensenatorin Dilek Kolat (beide SPD), einem „Runden Tisch“ zum Thema Frauensport sowie der Vorstellung der Bewegung- und Fitnessfläche. Von 13 bis 17 Uhr stellen Sportvereine und soziokulturelle Vereine aus dem Bezirk ihre Angebote vor. Eine Kinderbetreuung gibt es auch. hari