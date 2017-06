Bürgerfest in der Luisenstadt

Mitte.

Der Bürgerverein Luisenstadt lädt am 30. Juni ab 14 Uhr zum Bürger- und Sommerfest auf dem Michaelkirchplatz am Engelbecken. Das Programm mit Podiumsdiskussionen, Musik oder Führungen beginnt um 15 Uhr. Die Bürgermeister der beiden aneinandergrenzenden Bezirke - Stephan von Dassel von Mitte und Monika Herrmann von Friedrichshain-Kreuzberg (beide Grüne) stehen für Gespräche zu allen Themen rund ums Bauen und der sozialen Probleme in der Luisenstadt bereit. Es gibt verschiedene Infostände der Polizei, von Parteien, benachbarten Kirchen oder des Büros für das Sanierungsgebiet Nördliche Luisenstadt. Außerdem kann das Tauthaus am Engeldamm 70, die Annenkirche und der Innenhof der Michaelkirche besichtigt werden.