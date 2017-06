Einmischen bei der Berufswahl

Mitte.

"Einmischen erwünscht, aber richtig! Gute Elternarbeit an Schulen und ihr Gewinn für die berufliche Orientierung der Kinder" lautet der Titel eines Seminartags der Stiftung Bildung, Am Festungsgraben 1. In zwei Workshops bietet er Eltern, Lehrkräften und Schulleitungen die Chance, Elternbeteiligung und -arbeit zu optimieren und Denkanstöße durch Praxisbeispiele zu erhalten. Wie kann die Beteiligung von Eltern verstärkt werden und welche Informationen brauchen Eltern, um über mögliche Berufsfelder ihrer Kinder Bescheid zu wissen? Wie können Eltern, die neu in Deutschland angekommen sind, durch den Ausbildungsweg ihrer Kinder mitgestalten? Die Veranstaltung ist kostenfrei. Sie findet am 24. Juni von 11 bis 15.30 Uhr statt. Anmeldung unter christina.peters@stiftungbildung.com oder80 96 27 01.