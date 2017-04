Elternseminar zur Berufswahl

Mitte.

Die Firma planZ lädt für 28. April ab 13 Uhr wieder zum Elternseminar. Es richtet sich an Eltern und Großeltern von angehenden oder bereits fertigen Abiturienten, die ihre Kinder beziehungsweise Enkel bei der Entscheidung über Ausbildung und Studium unterstützen möchten. Von 13 bis 18 Uhr zeigen die Dozenten in den Räumen der Dorotheenstadt Immobilien GmbH in der Friedrichstraße 95, wie Eltern die Berufs- oder Studienwahl begleiten können. Es geht um die Eckpunkte einer nachhaltigen Berufsentscheidung, die Hochschul- und Ausbildungslandschaft, die aktuelle Ausbildungssituation sowie Tipps und Tricks zur Ausbildungs- und Studienplatzsuche. Die Teilnahme am Seminar ist kostenfrei. Da die Anzahl der Plätze auf 16 Personen begrenzt ist, muss man sich verbindlich unter www.planz-studienberatung.de/elternseminare anmelden.