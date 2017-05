Führungen zum Flussbad

Mitte.

Der Verein Flussbad Berlin lädt für 13. Mai, dem Tag der Städtebauförderung, zu drei sogenannten Fluss-Läufen ein. Experten erklären bei den Führungen die Pläne, den Spreekanal zwischen Fischerinsel und Bode-Museum zur öffentlichen Badeanstalt zu machen. Das Flussbad-Projekt wurde 2014 zu einem nationalen Projekt des Städtebaus ernannt. Die Flussbad-Idee zur Umwandlung des Spreekanals in einen öffentlich zugänglichen, nicht kommerziellen Ort der Erholung wird durch den Bund und das Land Berlin gefördert. Die Führungen starten um 11, 14 und 17 Uhr an der Inselbrücke und dauern 90 Minuten. Wegen der maximalen Teilnehmerzahl von 25 Personen sollte man sich bis zum 10. Mai per E-Mail an info@flussbad.berlin anmelden