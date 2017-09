Fußball als Integration

Berlin: Nikolaikirche |

Mitte. Das Stadtmuseum Berlin lädt für 6. Oktober, 18 Uhr, zu einer Talkrunde mit dem Titel „Viererkette – Fußball und andere Welten“ in die Nikolaikirche am Nikolaikirchplatz im Nikolaiviertel ein. Dabei geht es um die engagierte Arbeit in den mehr als 25 000 Fußballvereinen in Deutschland. Flüchtlingshilfe, Antirassismus, Entwicklungsprojekte – das Netzwerk aus gesellschaftlichen Fußballgruppen ist in keiner Stadt so dicht geknüpft wie in Berlin. Doch viele haben Finanzierungssorgen. Zu Gast sind Mulgheta Russom (Fußballnationalspieler der deutschen Blindenmannschaft), Gerd Liesegang (Vizepräsident des Berliner Fußball-Verbandes für Soziales), Carolin Gaffron (Gründerin der Flüchtlingsinitiative „Champions ohne Grenzen“) und Johannes Axster (Mitgründer des Sozialunternehmens „Streetfootballworld“). Der Eintritt kostet fünf Euro. DJ