Ritter, Mauer, Kolonialgeschichte: Winterferien im Deutschen Historischen Museum

Mitte. Im Deutschen Historischen Museum (DHM), Unter den Linden 2, können Kinder in den Winterferien wieder auf Entdeckungsreise gehen.

Spannende Führungen, Mitmachaktionen und Blicke hinter die Kulissen der Museumsmacher: In den Winterferien vom 30. Januar bis 3. Februar nehmen Museumspädagogen Kinder und Jugendliche im Deutschen Historischen Museum mit auf eine Reise in die Vergangenheit. Bei verschiedenen Führungen durch die ständige Ausstellung und die verschiedenen Sonderausstellungen gibt es viel zu entdecken.Am 31. Januar und am 2. Februar, jeweils 14 Uhr, können Kinder und Jugendliche von acht bis zwölf Jahre die Uhr zurückdrehen und bei der Führung „Deutsche Geschichte rückwärts“ vom Mauerfall zurück in die Goldenen Zwanziger reisen.Was sammelt ein Museum? Und warum? Was verraten diese Gegenstände über die Vergangenheit? Und was erzählen sie über die Menschen, die sie einmal benutzt haben? Diesen Fragen gehen die Teilnehmer bei der Museumsführung „Wir sammeln Dinge“ nach. Die Reise startet für Kinder von fünf bis sieben Jahre am 1. Februar um 11 Uhr im Zeughaus.Eine Rallye für Kinder und Jugendliche gibt es in der Sonderausstellung „Deutscher Kolonialismus. Fragmente seiner Geschichte und Gegenwart“. Dabei geht es um die Spuren des Kolonialismus von damals bis in die Gegenwart. Die Tour in der Ausstellungshalle findet am 30. Januar und 3. Februar jeweils um 14 Uhr sowie am 31. Januar und 2. Februar jeweils um 11 Uhr statt.Detektivisch wird es am 1. Februar um 14 Uhr bei der Führung „Geheimnisse am Hof – Ein Kriminalfall im Königshaus Friedrichs des Großen“ für Kinder von acht bis zwölf Jahre.Für die Ferienveranstaltungen muss man sich unter203 04 750/751 oder per E-Mail an fuehrung@dhm.de anmelden. Die Gebühr beträgt zwei Euro für Kinder und Erwachsene zuzüglich Eintritt von acht, ermäßigt vier Euro; bis 18 Jahre ist der Eintritt frei. Die Familienkarte (Eintritt und Führung für zwei Erwachsene und maximal drei Kinder) kostet 18 Euro.