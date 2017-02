Tast-Führung für Blinde

Mitte.

Der Förderverein Berliner Schloss lädt in Kooperation mit dem Allgemeinen Blinden- und Sehbehindertenverein Berlin e.V. (ABSV) zu speziellen Tast-Führungen für Blinde und Menschen mit Sehbehinderung ein. Die Teilnehmer können in der Dauerausstellung zum Wiederaufbau des Berliner Schlosses in der Humboldt-Box, Schlossplatz 5, ausgewählte barocke Schmuck-Elemente wie Kapitelle, Adler, Engel und Putten direkt anfassen und begreifen, die später die Schlossfassaden zieren. Die nächste Tast-Führung findet am 4. April statt. Anmeldungen beim ABSV unter89 58 80 oder per E-Mail an freizeit@absv.de