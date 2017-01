Unternehmen stellen sich vor

Berlin: Alexa |

Mitte. Am 7. und 8. Februar veranstaltet das Alexa Einkaufszentrum am Alexanderplatz zum zweiten Mal eine Ausbildungsmesse. Sieben Mieter des Shopping- und Freizeitcenters präsentieren von 10 bis 18 Uhr ihr Unternehmen im Erdgeschoss. Unter dem Motto „Deine Zukunft beginnt hier“ gibt es Informationen über verschiedene Ausbildungsberufe im Einzelhandel. Zusätzlich zu den Infoständen bietet zum Beispiel der Media Markt einen Blick in seine Büroräume und Logistikbereiche. Dazu gibt es regelmäßige Führungen. Auch der Sicherheitsdienst des Centers stellt seine Arbeit vor. DJ