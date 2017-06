Freier Eintritt ins Museum

Berlin: Deutsches Historisches Museum |

Mitte. Am 20. Juni, dem Weltflüchtlingstag, der gleichzeitig der Gedenktag für die Opfer von Flucht und Vertreibung in Deutschland ist, erinnert das Deutsche Historische Museum, Unter den Linden 2, bei freiem Eintritt mit einem kostenlosen Film- und Führungsprogramm an Ursachen und Folgen von Flucht und verweist auf deutsche Auswanderungsbewegungen. Geöffnet ist von 10 bis 18 Uhr. Die Führung „Deutsche als Geflüchtete“ geht um 11, 12 (in englischer Sprache), 14 und 15 Uhr der Geschichte der Glaubensflüchtlinge im 18. Jahrhundert nach, beschreibt die Fluchtbewegung in Folge der Revolution von 1848 und erklärt wirtschaftliche Migrationsursachen während der Industrialisierung ebenso wie Flucht und Vertreibung ab 1933. Syrische Guides aus dem Projekt „Multaka: Treffpunkt Museum – Geflüchtete als Guides in Berliner Museen“ begleiten die Führungen und bringen ihre eigenen Erfahrungen von Flucht und Exil ein. Das Zeughauskino präsentiert um 20 Uhr den Film „Hinter Klostermauern“. sim