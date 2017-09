Mitte.

„It’s Glenn Miller Time“ steht für eine grandiose Show im Swing-Sound der 30er- und 40er-Jahre. In der großen Big Band Besetzung präsentiert das Glenn Miller Orchestra unter Leitung von Wil Salden am Montag, 25. September, 20 Uhr im Friedrichstadt-Palast eine beeindruckende Performance. Highlights sind Auftritte der Moonlight Serenaders. Karten gibt es an allen Vorverkaufsstellen. www.glenn-miller.de