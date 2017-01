Spandau.

Berlins Regierungschef Michael Müller live erleben? Eine exklusive Tour durch das Berliner Abgeordnetenhaus macht es möglich. Dazu lädt der SPD-Abgeordnete Daniel Buchholz am Donnerstag, 26. Januar, alle interessierten Spandauer ein. Die dreistündige Tour führt durch das Berliner Landesparlament und zeigt einen Film über die Geschichte und Arbeit des Parlaments. Eine Plenarsitzung wird besucht. Von der Besuchertribüne können die Gäste dann live erleben, wie der Regierende Bürgermeister und weitere Senatsmitglieder den Abgeordneten in der Fragestunde Rede und Antwort stehen. Abschließend gibt es ein Hintergrundgespräch mit Daniel Buchholz. Wer dabei sein will, sendet bis zum Dienstag, 24. Januar, eine E-Mail mit Namen und Adresse an info@daniel-buchholz.de oder hinterlässt seine Daten unter92 35 92 80. Bei einer Zusage gibt es rechtzeitig weitere Details zum Ablauf. Die exklusive Tour startet um 10 Uhr.