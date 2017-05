„Zweimalzwei“ in der Galerie

Mitte.

In der kommunalen Galerie „weisser elefant“ in der Auguststraße 21 ist noch bis 9. Juni die Ausstellung „Zweimalzwei“ zu sehen. Die Künstlerin Monika Jarecka hat die Ausstellungsräume mit Malerei und Installationen gestaltet. Monika Jarecka, 1975 in Polen geboren, lebt und arbeitet in Berlin. Sie studierte an der Kunsthochschule Berlin-Weißensee, am Chelsea College of Art and Design in London sowie an der Städelschule Frankfurt am Main. Die Ausstellung ist dienstags bis freitags von 11 bis 19 Uhr sowie sonnabends von 13 bis 19 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist frei.