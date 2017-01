Blut spenden im Alexa

Mitte.

Der DRK-Blutspendedienst Nord-Ost bittet vom 30. Januar bis zum 4. Februar bereits zum 18. Mal zu einer Blutspendeaktion ins Einkaufszentrum Alexa. Die Krankenschwestern erwarten den 4000. Erstspender an diesem Ort. Das Team ist jeweils von 10 bis 20 Uhr im Shoppingcenter zu erreichen. Alle Spender, die im Alexa Blut spenden, erhalten einem Gutschein von McDonald’s für den Imbiss nach der Spende sowie freien Eintritt in die Loxx Miniaturwelten im Alexa. Außerdem nehmen sie an der aktuellen Verlosungsaktion des DRK-Blutspendedienstes Nord-Ost für eine Reise nach New York teil.