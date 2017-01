Gemeinsam gesund kochen

Mitte.

Im Kieztreff Koepjohann in der Großen Hamburger Straße 29 gibt es einmal im Monat von 10 bis 12 Uhr eine offene Kochgruppe für Eltern mit Kindern. Am 21. Februar zeigt Ernährungswissenschaftlerin Ina Hofbauer, wie man gesunde Kleinigkeiten fürs Frühstück und für Zwischendurch zubereitet. Für die Veranstaltung in Kooperation mit Evas Arche e.V. muss man sich unter282 74 35 anmelden. Der Unkostenbeitrag beträgt 2,50 Euro.