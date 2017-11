Zeughausmesse im DHM

Berlin: Deutsches Historisches Museum (DHM) |

Mitte. Das Deutsche Historische Museum (DHM) Unter den Linden lädt in der Weihnachtszeit wieder zum Sonderverkauf und zur Zeughausmesse ein. Beim Sonderverkauf des Museumsshops gibt es vom 1. bis 10. Dezember exklusive Druckerzeugnisse, Adressbücher, CDs, Plakate und Souvenirs rund um Geschichte, Fotografie und Kunst zu stark reduzierten Preisen. Vom 7. bis 10. Dezember verwandelt die 21. Zeughausmesse den Schlüterhof in einen Basar für Angewandte Kunst, modernes Handwerk und Design mit internationalen Ausstellern. Veranstaltet wird die Zeughausmesse vom Berufsverband Angewandte Kunst Berlin-Brandenburg e.V. in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Historischen Museum. DJ