Klavierklänge im Herbst

In diesen Herbst findet wieder, das schon fast tradtionelles Konzert in der ehemaligen Schlosskirche in Schöneiche statt.

Mit den schönsten klassischen Werken begrüsst der Pianist Andreas Wolter den Herbst und versucht ein musikalisches Pendant seiner Vielfalt und Farbigkeit darzustellen.Es erklingen lyrische, rauschende und nachdenklische Stücke u.a. von Scarlatti, Satie, Chopin, Beethoven und Liszt und auch wunderschöne Filmmelodien. Andreas wird auch ein paar englische und irische Traditionals auf dem Flügel der schönen ehemaligen Schlossspielen zum besten geben und "Kostproben" seiner eigenen Musik.