Klettergerüst eingeweiht

Plänterwald.

Die Kita Hummelflug am Platanenweg hat ein neues Klettergerüst. Mitarbeiter der Stromnetz Berlin GmbH haben in ihrer Freizeit das alte, morsche Gerät abgerissen. Im Anschluss beschafften sie ein neues, sicheres und zeitgemäßes Gerüst und bauten es jetzt auf. Am 9. Mai wurde es eingeweiht. "Die Kita hat ein neues Klettergerüst und unsere Mitarbeiter erfahren ganz unmittelbar, was sie durch ihr Engagement vor Ort bewirken können. Dies ist für alle Beteiligten eine tolle Erfahrung", erklärt Thomas Schäfer, Geschäftsführer von Stromnetz Berlin.