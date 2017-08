Freiraumkonzept Ernst-Thälmann-Park, Einladung zu einem Kiezspaziergang am Mittwoch, 6.09.2017, Treffpunkt: Wabe / Danziger Straße 105

Der Ernst-Thälmann-Park soll attraktiver, besser nutzbar und übersichtlicher werden. Was Ihnen am Park gefällt, welche Nutzungen fehlen und wo es Konflikte gibt, können Sie bei dem Kiezspaziergang am Mittwoch, 6.09.2017 mit dem Planungsbüro bgmr Landschaftsarchitekten und Vertretern des Bezirksamtes Pankow diskutieren. Ihre Kenntnisse, Ideen und Impulse sind wichtig und sollen in das Freiraumkonzept einfließen. Das Freiraumkonzept wird die Grundlage für konkrete und zeitnah umsetzbare Maßnahmen.

Ablauf:

17.00 bis 17.15 Uhr Wabe / Vorstellung des Planungsteams und kurze Einführung

17.15 bis 18.45 Uhr Spaziergang

18.45 bis 19.30 Uhr Wabe / Zusammenfassung der Ergebnisse und Ausblick der weiteren Beteiligungsschritte.