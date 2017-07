Prenzlauer Berg.

Die Tesla-Gemeinschaftsschule in der Rudi-Arndt-Straße 18 veranstaltet am 13. Juli von 13 bis circa 17 Uhr ihr Tesla-Fest, das mit einem Tag der offenen Tür verbunden ist. Der Eingang befindet sich an der Paul-Heyse-Straße. Die Schulgemeinschaft sorgt für ein abwechslungsreiches Programm mit Aktionsständen, Schülerband-Auftritten sowie einem gemeinsamen Grillen. Weitere Informationen zur Schule auf www.tesla-schule.de