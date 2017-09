Grundschule stellt sich vor

Berlin: Homer-Grundschule |

Prenzlauer Berg. Zu einem Tag der offenen Tür lädt die Homer-Grundschule in der Pasteurstraße 10/12 am 28. September ein. Willkommen sind vor allem Familien mit Kindern, die im kommenden Jahr eingeschult werden. Ab 8.30 Uhr können Kinder und Eltern zunächst in den Unterricht der Schuleingangsphase hineinschauen. Außerdem gibt es die Möglichkeit, sich mit den Lehrerinnen zu unterhalten. Danach können die Besucher auch einen Einblick in den Unterricht oberer Klassenstufen nehmen. Von 13.45 bis 16 Uhr besteht außerdem die Möglichkeit, mehr über Arbeitsgemeinschaften und Angebote am Nachmittag zu erfahren. BW