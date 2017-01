Prenzlauer Berg.

Einen Tag der offenen Tür veranstaltet die Oberstufe der Tesla-Gemeinschaftsschule in der Rudi-Arndt-Straße 18 am 21. Januar von 9 bis 12 Uhr. Schüler werden an diesem Tag die Besucher durch die Schule führen und gemeinsam mit Lehrern Fragen beantworten, die die Besucher zum Schulalltag haben. Weitere Informationen unter421 22 30 und auf www.tesla-schule.de