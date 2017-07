Abendkonzert der jungen Chöre

Prenzlauer Berg

. Im Rahmen ihres Musiksommers 2017 lädt die evangelische Gemeinde Prenzlauer Berg Nord am 14. Juli zur „Abendmusik“ ein. Bei dem Konzert in der Gethsemanekirche, Stargarder Straße 77, sind ab 19 Uhr die Kinder- und Jugendkantorei der Gemeinde und das Jugendvokalensemble Prenzlauer Berg Nord zu erleben. Begleitet werden die Chöre von Oliver Voigt an der Orgel und am Klavier. Die Leitung der Veranstaltung hat Christiane Rosiny. Der Eintritt ist frei. Weitere Informationen auf www.ekpn.de/musiksommer